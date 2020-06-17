Схема теплоснабжения

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Здравствуйте Александр!

У нас не хватает собственных кадров. Требуется актуализация схемы теплоснабжения г. Зима Иркутской области. Исходные данные собираем мы. Оценить объем работы можно по действующей схеме на сайте города. Прошу предложить сроки и стоимость

5 лет назад
guest_15923675969136
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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