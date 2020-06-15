Нужно спроектировать котельную в автокаде с видом сверху со сторонами 15.4 м на 9.2 м с 3-мя котлами Ксв 3.15 мвт, насосной группой, 2 теплообменниками, химводоподготовка. В чертеже требуется распланировать все, указать ...
Вид слева + сечение + аксонометрия
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