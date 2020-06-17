3D модель и 2д чертежи для изготовления лестницы.

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Закрыт7 заявок641 просмотр

3D модель и 2д чертежи для изготовления лестницы. Сварка и листовой металл

Работа по строительному чертежу, прилагается 3d модель полов. Работа должна быть выполнена в SolidWorks

3d модель и 2d чертежи должны быть предоставлены

SolidWorks
5 лет назад
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