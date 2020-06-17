Чертеж одноступенчатого редуктора

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Закрыт3 заявки552 просмотра

Есть тех. записка. Нужно сделать чертеж редуктора в компасе.

5 лет назад
guest_15924029588517
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