Разработать проект отопления частного дома.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт3 заявки685 просмотров

Требуется разработать проект отопления/водоснабжения частного дома с сауной и небольшой купелью. Выполнить все необходимые расчеты теплопотерь, мощностей подключения, спроектировать котельную и т.д.

Весь дом под ключ.

Студии, архитектурные бюро и т.д. не интересуют, нужен конкретный человек, который сделает конкретную работу.

Портфолио обязательно, без портфолио и опыта работы разговор не предметный.

Подробности в личку, после предоставления портфолио.

Достаточно срочно. Спасибо.

5 лет назад
danza_s
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