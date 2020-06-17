Постановка задачи. Есть бак. В бак подводиться по одному трубопроводу вода с определенной температурой. (Величина потока и температура изменяются во времени). По-другому трубопроводу в бак подаётся подогретый пар. (Величина потока и температура ...
Разработать проект отопления частного дома.
Требуется разработать проект отопления/водоснабжения частного дома с сауной и небольшой купелью. Выполнить все необходимые расчеты теплопотерь, мощностей подключения, спроектировать котельную и т.д.
Весь дом под ключ.
Студии, архитектурные бюро и т.д. не интересуют, нужен конкретный человек, который сделает конкретную работу.
Портфолио обязательно, без портфолио и опыта работы разговор не предметный.
Подробности в личку, после предоставления портфолио.
Достаточно срочно. Спасибо.
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