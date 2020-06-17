Разработать проект отопления частного дома.

Требуется разработать проект отопления/водоснабжения частного дома с сауной и небольшой купелью. Выполнить все необходимые расчеты теплопотерь, мощностей подключения, спроектировать котельную и т.д.

Весь дом под ключ.

Студии, архитектурные бюро и т.д. не интересуют, нужен конкретный человек, который сделает конкретную работу.

Портфолио обязательно, без портфолио и опыта работы разговор не предметный.

Подробности в личку, после предоставления портфолио.

Достаточно срочно. Спасибо.