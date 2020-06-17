Чертеж редуктора по технической записке

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Закрыт3 заявки538 просмотров

Необходимо построить чертеж редуктора по моей технической записке по примеру. Пример сборочного чертежа редуктора вышлю по фото после подтверждения. Нужно сделать до 19 числа 

5 лет назад
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