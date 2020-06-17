Требуется разработать проект отопления/водоснабжения частного дома с сауной и небольшой купелью. Выполнить все необходимые расчеты теплопотерь, мощностей подключения, спроектировать котельную и т.д. Весь дом под ключ. Студии, архитектурные бюро и т.д. не ...
Чертеж редуктора по технической записке
Необходимо построить чертеж редуктора по моей технической записке по примеру. Пример сборочного чертежа редуктора вышлю по фото после подтверждения. Нужно сделать до 19 числа
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