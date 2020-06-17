Чертеж одноступенчатого редуктора

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Закрыт6 заявок748 просмотров

Необходимо сделать чертеж редуктора в компасе по готовой тех. записке

5 лет назад
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