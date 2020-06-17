Необходимо сделать чертеж редуктора в компасе по готовой тех. записке
Требуется специалист по AutoCad
Дано:
1) План помещения в формате .dwg
2) Распечатанный план помещения с нанесенным на него от руки:
- слаботочным оборудованием (интернет розетки/видеокамеры/акустические системы)
- кабельными трассами
- привязками и точками вывода кабелей
Задачи:
Перенести на план:
- оборудование и другие указанные точки
- кабельные трассы
- точки выводов кабелей с привязками
Доп задачи:
1) Создать развертку стены с подрозетниками и выводами кабелей (также по рукописному образцу)
2) Создать в Excel журнал кабельных трасс на основании плана кабельных трасс (по таблице образцу)
3) Создать принципиальную схему подключения оборудования в Excel или AutoCad (по рукописному образцу)
4) Сшить все файлы в единый pdf документ
Требования:
1) Уверенно владеть AutoCad, Excel, Word, Adobe Pdf
2) Обладать опытом проектирования и создания чертежей.
3) На базовом уровне представлять себе этапы проведения ремонта в квартире/загородном доме.
4) На базовом уровне иметь понимание в электрической/слаботочной проводке.
Итого:
Если Вас заинтересовала данная работа, просьба написать в ЛС, там сможем обсудить все нюансы.
Также, при необходимости, могу отправить пример выполненной работы.
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