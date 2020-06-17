Требуется специалист по AutoCad

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт29 заявок1561 просмотр

Дано:

1) План помещения в формате .dwg

2) Распечатанный план помещения с нанесенным на него от руки:

- слаботочным оборудованием (интернет розетки/видеокамеры/акустические системы)

- кабельными трассами

- привязками и точками вывода кабелей

Задачи:

Перенести на план:

- оборудование и другие указанные точки

- кабельные трассы

- точки выводов кабелей с привязками

Доп задачи:

1) Создать развертку стены с подрозетниками и выводами кабелей (также по рукописному образцу)

2) Создать в Excel журнал кабельных трасс на основании плана кабельных трасс (по таблице образцу)

3) Создать принципиальную схему подключения оборудования в Excel или AutoCad (по рукописному образцу)

4) Сшить все файлы в единый pdf документ

Требования:

1) Уверенно владеть AutoCad, Excel, Word, Adobe Pdf

2) Обладать опытом проектирования и создания чертежей.

3) На базовом уровне представлять себе этапы проведения ремонта в квартире/загородном доме.

4) На базовом уровне иметь понимание в электрической/слаботочной проводке.

Итого:

Если Вас заинтересовала данная работа, просьба написать в ЛС, там сможем обсудить все нюансы.

Также, при необходимости, могу отправить пример выполненной работы.

AutoCAD
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