Начертить чертежи и подправить существующие...

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Завершен3 заявки243 просмотра

Нужно подправить 8 чертежей формата А1 

В архиве сами чертежи. 

Срок 2 дня

6 лет назад
rkadymov
Максик 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Orendarchuk_V
Виталий 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Хороший исполнитель и ответственный всегда на связи.
Спасибо за работу! Постоянно есть заказы, и нет проблем с оплатой!

Заявки фрилансеров

Orendarchuk_V
Виталий 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
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Машиностроение