Есть патент на установку co2 экстракции .Есть несколько эскизов.Надо спроектировать и рассчитать установку co2 экстракции на 5 кг загрузки ,на 100 кг загрузки и на 1000 кг загрузки.Установка идет на докритическую и сверхкритическую реакцию. Установки ...
Начертить чертежи и подправить существующие...
Нужно подправить 8 чертежей формата А1
В архиве сами чертежи.
Срок 2 дня
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