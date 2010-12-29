Реферат по демографии

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Завершен2 заявки211 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо сделать реферат по демографии.

Задание в прикрепленном файле.

Оплата по факту Яндексом или WM.

Указывайте, пожалуйста, цену и срок.

Спасибо!

14 лет назад
ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
С Артемом сотрудничаем уже по второму проекту, и вновь - исключительно положительное впечатление. Артем сделал работу раньше оговоренного срока, обеспечив высокий уровень качества. Огромное спасибо!
И опять - только хорошие впечатления от работы с Евгенией. Оплата - сразу же после сдачи. Желаю удачи, хороших заказов и надежных авторов! А авторам - рекомендую Евгению как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад