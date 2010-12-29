Есть задание и вариант. Надо курсовую и чертеж формата А1 Методичка есть! Предлагайте цену и срок выполнение! P.S методичка прикреплена
Реферат по демографии
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Необходимо сделать реферат по демографии.
Задание в прикрепленном файле.
Оплата по факту Яндексом или WM.
Указывайте, пожалуйста, цену и срок.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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