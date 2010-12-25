Курсовая работа. С++.

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Закрыт2 заявки190 просмотров

Тема: "РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. Автоматизированная линия покраски"

Подробности в архиве. Интересуют цена и сроки.

Оплата после проверки работы, либо через СБС.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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