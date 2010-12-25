Реферат (укр.)

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Закрыт9 заявок218 просмотров

Реферат по предмету "Правові аспекти управління навчальними закладами"

Тема: "Нормування соціальних засобів управління організацією"

Обьем: 10-15 стр.

Язык: украинский

Срок: 2 недели

14 лет назад
stud123
Иванна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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