Дипломный проект по менеджменту

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Закрыт16 заявок325 просмотров

Предмет - менеджмент организаций.

Тема "Разработка маркетинговой стратегии мебельного предприятия ООО "ХХХ". Имеется конкретное мебельное предприятие. (оно реальное).

Прилагаются методички. В наличии дополнительный материал . Почти уже утвержден план. (требует доработки)

Гонорар 4 500 руб. Срок исполнения - до конца января.!!

Уважаемые авторы! Жду вашего скорейшего отклика!!! Пишите адрес электронной почты!

14 лет назад
AMC
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15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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