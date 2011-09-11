Диплом по английскому языку

$500
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Завершен11 заявок268 просмотров

Нужен диплом по английскому языку, выполнена на русском с элементами перевода. 75 страниц.

Тема обсуждается.

8220346 ICQ

14 лет назад
Moncklay
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$200
60 дней
Понравилась работа с Ольгой, вовремя сделала работу, качественно, претензий нет. Спасибо за работу!)
Работать с Денисом понравилось! Требования четкие, оплата своевременная. Приятный в общении заказчик. Спасибо за предоставленную работу!

Заявки фрилансеров

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад