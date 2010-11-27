Курсовая по бизнес-планированию. Тема и методички в личку. Страниц 50 думаю будет.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Фирма занимается телекоммуникационным оборудованием, продажей серверного оборудования, видеонаблюдения юридическим лицам. Нужно наполнить сайт информауией для привлечения клиентов. В общем красиво описать нашу фирму и услуги:)Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Разработка маркетингового плана в бизнес-плане развития организации сферы коммерческого образования. Методичку вышлю по почтеРефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Основные этапы брендинга и ребрендинга компании страниц на 20 должно хватить. пример курсовых вышлю по почте, методички вроде нет, сейчас выясняю.Завершен12 лет назад
Нужно сделать работу основываясь на другой. Тема - финансирование проекта. В принципе вся информация есть в готовой работе, надо только все систематизировать и немного добавить.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
"особенности эмоционального развития младших школьников испытывающих отцовскую депривацию (на примере неполных семей)"Закрыт13 лет назад
- $30
Нужна работа сделанная на основе другой(имеющейся), начинается со слов "Привлечение венчурного фонда для финансирования ...". объем около 15 страниц. Примеры работ имеются.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен диплом по английскому языку, выполнена на русском с элементами перевода. 75 страниц. Тема обсуждается. 8220346 ICQЗавершен13 лет назад
- $100
Нужен автор для написания курсовой работы. Тема не определена. Нужно описать внедрение продукта или улуги на рынок, в производство и т.д. Также нужно техническое задание к работе. Примерные названия работ предоставлю.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад