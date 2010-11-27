Moncklay

Денис Moncklay

 
33 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
r-alena
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по маркетингу
Спасибо Денису за интересный проэкт и своевременную оплату, надеюсь на продолжение сотрудничества.
Выполнила в срок, по заявленным требованиям, качественно. Спасибо за работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Olga_5
Ольга 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Диплом по английскому языку
Работать с Денисом понравилось! Требования четкие, оплата своевременная. Приятный в общении заказчик. Спасибо за предоставленную работу!
Понравилась работа с Ольгой, вовремя сделала работу, качественно, претензий нет. Спасибо за работу!)
Ответный отзыв