Тема: Усовершенствование системы управления как инструмент повышения конкурентных премуществ организации на примере строительной фирмы
Курсовая работа
Нужна работа сделанная на основе другой(имеющейся), начинается со слов "Привлечение венчурного фонда для финансирования ...". объем около 15 страниц. Примеры работ имеются.
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