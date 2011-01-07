Курсовая работа

$30
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Закрыт5 заявок261 просмотр

Нужна работа сделанная на основе другой(имеющейся), начинается со слов "Привлечение венчурного фонда для финансирования ...". объем около 15 страниц. Примеры работ имеются.

14 лет назад
Moncklay
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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