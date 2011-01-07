Написать курсовую по технологии

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Написать курсовую по технологии упаковочного материала. Тема:Производство полимерных упаковочных средств для молочной продукции . Необходимый материал есть. Есть еще подобные курсовые.

14 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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