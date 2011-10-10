Курсовая по бизнес планированию

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Закрыт10 заявок142 просмотра

Курсовая по бизнес-планированию. Тема и методички в личку. Страниц 50 думаю будет.

14 лет назад
Moncklay
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$60
5 дней

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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