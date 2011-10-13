Реферат по социологии

1.Социальный контроль, его функции, структура и механизмы.

2.Гипотеза в эмпирическом социологическом исследовании.

3.Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов в своей по-эме «Кому на Руси жить хорошо» в уста одного из героев этого произведе-ния вложил следующие слова о порядках, утвердившихся в России после крестьянской реформы 1861 года:

Усадьбы переводятся.

Взамен их распложаются

Питейные дома:

Поят народ распущенный,

Зовут на службы земские,

Сажают, учат грамоте …

Нужна ему она!

На всей тебе, Русь-матушка,

Как клейма на преступнике,

Как на коне тавро

Два слова нацарапано:

«На вынос» и «Распивочно»…

Как термином обозначается в социологии процесс роста пьянства и широкого распространения иных социальных отклонений? Какие меры со-циального контроля по недопущению пьянства, наркомании и других раз-новидностей социальных отклонений предпринимаются сегодня в россий-ском обществе? Какие социальные институты принимают в этом участие? Что сделали бы лично Вы, если бы от Вас зависело принятие управленче-ских решений, в сфере социального контроля за недопущением распро-странения пьянства, алкоголизма и наркомании? Свой ответ, пожалуйста, обоснуйте.

Методичка имеется

Срок: 13.10.2011