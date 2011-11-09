Диплом на тему: Анализ правосубъектности физических лиц в России
Курсовая по административно-процессуальному праву
Задание 1. Изучите рекомендованную литературу и дайте определение понятию «административно-процессуальная норма». Раскройте ее структуру и особенности (отличия от административно-материальных норм).
Задание 2. В соответствии с установленными законодательством требо-ваниями, по произвольной фабуле от имени должностного лица, уполномо-ченного в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, составьте протокол об изъятии вещей и документов.
Задание 3. Капитан внутренней службы Моисеев А.В. к выполнению своих должностных обязанностей относится недобросовестно, имеет не-сколько неснятых дисциплинарных взысканий, а его последний дисципли-нарный проступок рассматривался судом чести среднего начальствующего состава управления, который возбудил ходатайство перед начальником управления о снижении капитана внутренней службы Моисеева А.В. в спе-циальном звании на одну ступень.
Какова процедура привлечения к данному виду дисциплинарной ответ-ственности? Какие документы составляются при привлечении к данному виду дисциплинарной ответственности? Составьте примерный вариант представления к снижению в специальном звании на одну ступень.
Задача. На пульт «02» поступил звонок о том, что по адресу ул. Инессы Арманд, д.4, корп.1, неизвестный, на детской площадке, стреляет в воздух из огнестрельного оружия. Выехавший на место происшествия автопатруль об-наружил молодого человека, в руках которого было расчехленное охотничье оружие. Как оказалось этим человеком был временно неработающий уроже-нец г. Москвы , 1979 г.р., Абрамов С.Н., который предъявил разрешение на хранение и ношение гладкоствольного охотничьего оружия РОХ № 555255, установленного образца, на принадлежащие ему охотничье ружье ИЖ -27 м, заводской номер 00123456, выданное ему в ОЛРР ОВД «ЯСЕНЕВО» г. Мо-сквы 20 октября 2008 г.
Дайте юридический анализ ситуации, предложите последовательность действий должностных лиц при рассмотрении данного дела. Каково должно быть административное наказание? Кто может наложить данное нака-зание?
Литература
Трудовой кодекс РФ.
Постановление Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 № 4202-1 (ред. от 01.04.2005) «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993, № 2, ст. 70; Российская газета. 14.01.1994, № 8; 19.01.1994, № 11; 02.07.2002, № 118; 31.08.2004, № 188; 05.04.2005, № 68.
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