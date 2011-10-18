Международное частное право 2

В совместных проектах с Еленой всегда присутствует веский положительный плюс - однозначность. Техническое задание очень четкое, оплата, соответственно, такая же. А компетентность и грамотность Елены просто поражает. Рада, что могу сотрудничать с Еленой и рекомендую ее как одного из лучших заказчиков.