Международное частное право 2

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка157 просмотров

задание прикреплено

срок 12-13 октября

объем 1 части 20 страниц всего +-2

объем 2 части до 5 страниц всего

анти плагиат не ниже 80%

обязательно ссылки и цитирование законов, без введения и заключения

работа для устного ответа

оплата сбербанк или WMR по факту проверки

цена 600 рублей или предложите свою адекватную цену

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Елена отлично справилась с поставленной задачей, хорошо раскрыла представленную тему, выполнила все в срок. рекомендую
В совместных проектах с Еленой всегда присутствует веский положительный плюс - однозначность. Техническое задание очень четкое, оплата, соответственно, такая же. А компетентность и грамотность Елены просто поражает. Рада, что могу сотрудничать с Еленой и рекомендую ее как одного из лучших заказчиков.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Реферат по политэкономии

    Необходимо написать реферат согласно плану конкретно, исчерпывающе, без воды Примерный общий объем 7-8 страниц 1. Проанализируйте факторы экономического роста, играющие решающее значение при преимущественно интенсивном и преимущественно экстенсивном его типе. 2.Выделите основные закономерности ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом

    $250

    Дипломная работа по гидрогеологии и инженерной геологии. Все требования скину на емейл В работе имеется графическая часть. Срок написания оговорим по емейл

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Детали машин

    Работа по деталям машин. Состоит из теоретической и практической части (в КОМПАСе). Подробности в личку. Оставляйте заявки и контактные данные

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая по социологии, теория

    Курсовая по социологии Во введении: (чётко) Объект исследования предмет исследования цель(цели) задачи гипотеза в заключении: выводы Курсовая теоретическая Объем 27-30 страниц Срок 7 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая по социологии, теория

    "Сущность формационного и цивилизационного подходов в исследовании общественных систем" Во введении: (чётко) Объект исследования предмет исследования цель(цели) задачи гипотеза в заключении: выводы Курсовая теоретическая Объем 27-30 страниц Срок 7 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по корпоративной культуре

    Корпоративная культура и защита прав потребителей на тему "Роль менеджера в создании корпоративной культуры". объем 10-15 страниц, список литературы из 5 источников, 1ая часть реферата-теоретическая,а 2ая-практическая (на примере организации)

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа

    по теме Анализ и структура радиологических центров.Лучевая терапия. могу предоставить литературу,фотографии и другие материалы для написания и презентации,которую тоже нужно сделать!срок -месяц цена?

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад