Диплом на тему: Анализ правосубъектности физических лиц в России
Курсовая по гражданскому праву
Тема: Договор аренды и его виды
Требования: объем 40 стр, оригинальность строго не ниже 85%, сноски, в ведение: задачи, цели, актуальность, объект, предмет исследования
Срок: 18.10.2011
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