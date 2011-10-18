Курсовая по гражданскому праву

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Закрыт11 заявок158 просмотров

Тема: Договор аренды и его виды

Требования: объем 40 стр, оригинальность строго не ниже 85%, сноски, в ведение: задачи, цели, актуальность, объект, предмет исследования

Срок: 18.10.2011

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14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад