Краткосрочная финансовая политика

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Завершен5 заявок168 просмотров

Курсовая работа. Задание во вложении. Тема 3. Оригинальность по антиплагиату – от 80-85%. Срок – неделя.

14 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
3 дня
Довольна сотрудничеством с Натальей. Работа выполнена в срок на высоком уровне.
Отличный заказчик. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад