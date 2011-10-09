Дипломная по английскому языку

Диплом

Предмет: Английский язык

Тема работы: Функционально-коммуникативные особенности разделительных вопросов в современном английском языке

Объем работы: 60-70 страниц

Детали: Работу надо написать на русском языке. Заказ состоится в конце октября-начале ноября. На работу будет дней 20. Оплата примерно через неделю после того как получим работу на руки. Бюджет: не более $200