Реферат по психологии

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Характеристика интуиции. Интуиция в деятельности сотрудника ОВД

В работе остановитесь на раскрытии понятия интуиции как способе принятия решения в ситуациях неопределенности, а также осветите свой-ства и характерные черты интуиции. Кроме того, на примере из вашей деятельности опишите основные стадии принятия интуитивного решения: осознание проблемы; безуспешный поиск решения логическим путем; ин-туитивное решение задачи; проверка интуитивного решения логическим путем.

Требования: объем 12-15 листов

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Методичка имеется

Срок: 13.10.2011

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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