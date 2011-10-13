Реферат по психологии

Характеристика интуиции. Интуиция в деятельности сотрудника ОВД

В работе остановитесь на раскрытии понятия интуиции как способе принятия решения в ситуациях неопределенности, а также осветите свой-ства и характерные черты интуиции. Кроме того, на примере из вашей деятельности опишите основные стадии принятия интуитивного решения: осознание проблемы; безуспешный поиск решения логическим путем; ин-туитивное решение задачи; проверка интуитивного решения логическим путем.

Требования: объем 12-15 листов

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Методичка имеется

Срок: 13.10.2011