Диплом на тему: Анализ правосубъектности физических лиц в России
Курсовая по конституц. праву зарубежн. стран
Тема. Законодательный процесс в зарубежных странах
План
Введение.
1.Понятие и стадии законодательного процесса в зарубежных странах.
2.Законодательная инициатива и конституционные процедуры ее реализации. «Нулевое» чтение законопроекта
3.Обсуждение законопроекта в парламенте. Принятие закона.
4.Санкционирование, промульгация и опубликование закона. Прерогативы главы государства в законодательном процессе зарубежных стран.
5. Конституционные процедуры обсуждения и принятия конституционных и органических законов. Особенности принятия закона о бюджете.
Заключение.
Задание
Сравните объем полномочий верхних палат парламентов по следующей схеме:
Франция ФРГ Италия Индия
Возможность внесения законопроекта в палату
Порядок преодоления вето президента верхней палатой
Возможность вынесения вотума недоверия правительству
Контрольные полномочия в отношении главы государства
Участие в формировании иных органов государственной власти
Возможность роспуска при досрочном роспуске нижней палаты
Требования: объем 20-25 стр. Более подробно раскажу кого заинтересует
Методичка имеется
Срок: 13.10.2011
Жду предложений по цене!!!
Заявки фрилансеров
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