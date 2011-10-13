Курсовая по конституц. праву зарубежн. стран

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Тема. Законодательный процесс в зарубежных странах

План

Введение.

1.Понятие и стадии законодательного процесса в зарубежных странах.

2.Законодательная инициатива и конституционные процедуры ее реализации. «Нулевое» чтение законопроекта

3.Обсуждение законопроекта в парламенте. Принятие закона.

4.Санкционирование, промульгация и опубликование закона. Прерогативы главы государства в законодательном процессе зарубежных стран.

5. Конституционные процедуры обсуждения и принятия конституционных и органических законов. Особенности принятия закона о бюджете.

Заключение.

Задание

Сравните объем полномочий верхних палат парламентов по следующей схеме:

Франция ФРГ Италия Индия

Возможность внесения законопроекта в палату

Порядок преодоления вето президента верхней палатой

Возможность вынесения вотума недоверия правительству

Контрольные полномочия в отношении главы государства

Участие в формировании иных органов государственной власти

Возможность роспуска при досрочном роспуске нижней палаты

Требования: объем 20-25 стр. Более подробно раскажу кого заинтересует

Методичка имеется

Срок: 13.10.2011

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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