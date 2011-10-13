Курсовая по конституц. праву зарубежн. стран

Задание 1. Изучите рекомендованную литературу и дайте определение понятию «административно-процессуальная норма». Раскройте ее структуру и особенности (отличия от административно-материальных норм). Задание 2. В соответствии с установленными законодательством требо-ваниями, по произвольной фабуле от имени должностного ...