Реферат по основам управления и делопроизводству

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1. Организационная структура системы управления. Требования, предъявляемые к организации системы управления. Типы организационных структур. Иерархичность системы органов внутренних дел.

2. Составьте внутреннюю опись документов, находящихся в деле № 324 «Документы внутреннего обращения» за 2010 г.

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Срок : 13.10.2011

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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