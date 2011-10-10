Предметная область для диплома

Для дипломного проекта нужно описать предметную область " чемпионата Европы по футболу" сам диплом называется " дедуктивная база данных проведения чемпионата Европы по футболу"

Мне просто нужно что бы кто то нашел мне не менее 10 листов информации по этой предметной области , не просто воду, а именно описание предметной области. Срок до 19:00. Цена 4 бакса. самому нечего писать не нужно просто найти то что мне нужно! Желательно тот кто уже делал дипломы и знает как должна быть описанная предметная область.