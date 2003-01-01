Реферат по эконом. теории

Требуется написать около 10 страниц на тему "Трансформация инструментов государственного регулирования экономики в России"

Введения и заключения не нужно Уникальность не имеет значения, но хотя бы от 50%, список литературы - не ширма. Задание несложное, поэтому ориентируюсь по цене. Сроки - до вечера. Предлагайте стоимость.