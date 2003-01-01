Курсовая работа по ТГВ

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Технология и организация строительных и монтажно-заготовительных работ"

Срок выполнения 19 октября 2011 года.

В работе необхоидимо выполнить пояснительную записку (объем около 10 листо) согласно задания на работу (образец есть) и чертеж формата А1 - технологическая карта.

К работе есть методичка и образец выполнения работы (ПЗ + ТК + ведомость)

Задание + методичка + образец выполнения во вложении