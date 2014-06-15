Реферат по философии

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Завершен19 заявок229 просмотров

1. Общие черты философии советского периода.

2. Прагматизм и его основные понятия.

3. Диалектическое противоречие как источник развития. Закон единства и борьбы противоположностей.

4. Цивилизационной подход к анализу исторического процесса.

5. Свобода и ответственность личности.

6. Философия права в системе социально-гуманитарных наук.

Методичка имеется

Срок: 13.10.2011

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$13
1 день
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Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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