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Реферат по экономике
1. Основные этапы развития экономической теории.
2. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии страны.
3. Причины возникновения проблемы дифференциации доходов в обществе.
4. Кривая рыночного спроса показывает:
а) как будет повышаться потребление блага при росте его цены,
б) как будет снижаться потребление блага при сокращении дохода покупателей,
в) как будет снижаться потребление блага при росте его цены,
г) как будет повышаться потребление блага при сокращении дохода покупателей.
Методичка есть вышлю
Срок: 13.10.2011
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