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Реферат по эстетической культуре
Тема: Искусство – основное средство эстетического воспитания личности сотрудника ОВД.
1.Искусство: понятие и основные виды.
2.Произведения искусства как концентрированный эстетический опыт, накопленный в профессиональной деятельности МВД.
Методичку вышлю
Срок: 13.10.2011
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