Курсовая по ВЭД/Таможня (тема в описании)

Характеристика интуиции. Интуиция в деятельности сотрудника ОВД В работе остановитесь на раскрытии понятия интуиции как способе принятия решения в ситуациях неопределенности, а также осветите свой-ства и характерные черты интуиции. Кроме того, на примере ...