См. приложение оригинальность от 70% Есть пример диплома, он много весит. Поэтому залит на хранилище. Диплом качать здесь http://depositfiles.com/ru/files/uffwqq2a1 чертежи здесь http://depositfiles.com/files/0vplve0gc пароль к архиву 123
Реферат по теме электроснабжение
Реферат по теме электроснабжение
Объем работы 20-24 страницы.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 7 источников.
Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
Срок сдачи 30.12.2010 до 02 часов ночи МСК
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