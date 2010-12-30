Реферат по теме электроснабжение

Объем работы 20-24 страницы.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 7 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

Срок сдачи 30.12.2010 до 02 часов ночи МСК