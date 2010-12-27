Две преддипломные практики

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Нужно сделать две преддипломные практики к концу декабря.

Темы:

1)Налог на имущество физ.лиц на предприятии ООО "Трапеза",г.Томск

2) НДФЛ Налоги на доходы физ. лиц, ООО "ТОМ С", то есть "С, дочерняя

компания (строительная).

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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