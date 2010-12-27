Нужно сделать две преддипломные практики к концу декабря.

Темы:

1)Налог на имущество физ.лиц на предприятии ООО "Трапеза",г.Томск

2) НДФЛ Налоги на доходы физ. лиц, ООО "ТОМ С", то есть "С, дочерняя

компания (строительная).