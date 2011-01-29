Дипломная трудовое право

$134
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Завершен1 заявка114 просмотров

Гос. надзор и контроль за соблюдением труд. зак-ва РФ

плана нет, нужно к 27.12 и литературу

3 главы

объем 70 страниц

оригинальность 88%

срок 30 дней, сдача каждой главы будет согласовываться

срок на весь диплом 20.01

цена 4000

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$130
25 дней
Отлично выполненная работа, мои рекомендации
Очередной совместный проект на 10+

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад