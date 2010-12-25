Курсовая работа. Assembler.

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Необходимо на базе микроконтроллера ADuC814 разработать устройство управления уличным освещением.

Подробности в архиве. Интересует цена и сроки.

Оплата только после проверки проекта, либо через СБС.

Ассемблер
14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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