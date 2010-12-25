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Курсовая работа. Assembler.
Необходимо на базе микроконтроллера ADuC814 разработать устройство управления уличным освещением.
Подробности в архиве. Интересует цена и сроки.
Оплата только после проверки проекта, либо через СБС.
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