Бизнес план

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Закрыт6 заявок139 просмотров

Необходимо сделать бизнес план мини ателье.

данные вышлю на почту.

срок до 29.12

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад