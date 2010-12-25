Доработка отчета по практике

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"В отчете не показывается умение пользоваться маркетинговыми методиками. Например, в процессе оценки внутренней среды вы анализируете комплекс маркетинга: нужны методики БКГ, АВС, широта и т.д. +цены, +объемы сбыта, +коммуникации. Анализ Внешней среды включает в себя оценку интенсивности конкуренции, PEST, SWAT/

Нет индивидуального задания

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров