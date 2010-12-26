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Закрыт8 заявок338 просмотров

Курсовую работу на тему :"Организация ситуации успеха в образовательном процессе школ Германии".

В практической части нужно будет указать, как различные авторы описывают ситуацию успеха в образовательном процессе школы Германии, какие методы используют учителя для поддержания ситуации успеха ученика на уроке, какую роль играет учитель в школе и т. п. В теоретической - как строится образовательный процесс школ в Германии, что такое ситуация успеха вообще, и т. д. Именно все про школы Германии.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней

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katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад