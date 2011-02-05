Необходимо выполнить курсовую работу по предмету "Теория электрических цепей". ТЗ прилагается. Жду ваших предложений.
Приватный проект для Комаровой Елены (sea-80)
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