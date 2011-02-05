Приватный проект для Комаровой Елены (sea-80)

$400
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Завершен1 заявка122 просмотра

Написать 2 диплома

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
14 лет назад
$400
30 дней
Елена в который раз показала себя, как отличный исполнитель. Оговоренный срок работы был равен 1 месяцу, однако ввиду проблем с научным руководителем, срок сдачи пришлось уменьшить на одну неделю, однако несмотря на возникшие в связи с эти трудности Елена написала дипломы в срок, на отличном уровне. Огромное спасибо!!!!!!!!!!

Заявки фрилансеров

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
14 лет назад