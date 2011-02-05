Приватный проект для Комаровой Елены (sea-80)

Елена в который раз показала себя, как отличный исполнитель. Оговоренный срок работы был равен 1 месяцу, однако ввиду проблем с научным руководителем, срок сдачи пришлось уменьшить на одну неделю, однако несмотря на возникшие в связи с эти трудности Елена написала дипломы в срок, на отличном уровне. Огромное спасибо!!!!!!!!!!