Реферат по экономике.

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен20 заявок334 просмотра

Темы на выбор:

Теория справедливости Адамса

Теория иерархии потребностей А. Маслоу

Современные концепции стимулирования.

Неэкономические способы мотивации

Объем работы: 12-16 страниц текста стандартного формата (А4).

Нужна качественная проработка по выбранной теме. Обязательное использование современных источников.

Оплата яндекс или вебмани.

14 лет назад
TORRIN
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо за такую отличную работу!
Сработано оперативно! +10 баллов!

Заявки фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад