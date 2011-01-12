Реферат по экономике.

"В отчете не показывается умение пользоваться маркетинговыми методиками. Например, в процессе оценки внутренней среды вы анализируете комплекс маркетинга: нужны методики БКГ, АВС, широта и т.д. +цены, +объемы сбыта, +коммуникации. Анализ Внешней среды включает в себя ...