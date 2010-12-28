Реферат по физике

$6
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Завершен4 заявки238 просмотров

Нужно выполнить реферат по физике на тему "Молекулярная физика, элементы термодинамики"

14 лет назад
Kras_unreal
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Uny
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$6
2 дня
Хороший исполнитель. Очень помогла. Спасибо))) Рекомендую.
Рада была сотрудничать. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

Uny
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад