Курсовые для Академии Туризма

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Закрыт3 заявки155 просмотров

Курсовая по дисциплине "Организация производства на предприятиях общественного питания"

тема: "Особенности работы раздаточных на предприятиях с концепцией фри-фло".

Маркетинг - "Особенности маркетинга в горстиничном предприятии".

Оплата по договоренности:

14 лет назад
Honesty
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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