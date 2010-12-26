Отчет по практике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки170 просмотров

Нужно написать отчет по практике. Тема: компьютерный магазин.

Нужно описать работу компьютерного магазина, все его функциональные подразделения и т.д. В идеале еще сделать маленькую схему в Bpwin (или в любом графическом редакторе). Язык: украинский. Обьем: 15 страниц.

14 лет назад
Forbik
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$20
4 дня

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад