Дипломная работа по системе менеджмента качества

$250
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Закрыт7 заявок193 просмотра

Нужна дипломная работа по СМК. Объем 90 страниц. Тема: Повышение эффективности производства, на основе внедрения приемочного контроля.

Перед написанием необходимо согласовать оглавление.

14 лет назад
omi
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$250
14 дней

Заявки фрилансеров

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад