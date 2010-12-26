Дипломная работа по системе менеджмента качества

Нужно написать отчет по практике. Тема: компьютерный магазин. Нужно описать работу компьютерного магазина, все его функциональные подразделения и т.д. В идеале еще сделать маленькую схему в Bpwin (или в любом графическом редакторе). Язык: украинский. ...