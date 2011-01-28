Практическая часть курсовой по английскому

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Завершен3 заявки223 просмотра

Предмет: английская филология

тип: курсовая (интересует только практическая часть)

название: Особенности перевода оксюморона на материале художественной литературы

("Алиса в стране чудес" или "Дориан Грей" - на выбор исполнителя)

Нужно 100 примеров на англ.

Сама курсовая должна быть написана на украинском/ русском

срок: 15 января

Просьба: Уважаемые посредники, прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов!

Всех с наступающими праздниками!

14 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Kolomeya
39 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$12
5 дней
Коломея - достойный исполнитель, грамотный и ответственный. Рекомендую!
С Лианой приятно и спокойно работать. Очень вежливый и надежный заказчик!

Заявки фрилансеров

Kolomeya
39 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад