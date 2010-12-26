Срок исполнения до 10-го января Экономический вуз
Доклад с раздаткой
Нужен доклад, раздаточный материал, презентация по теме Местное самоуправление в системе социального управления
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Курсовую работу на тему :"Организация ситуации успеха в образовательном процессе школ Германии". В практической части нужно будет указать, как различные авторы описывают ситуацию успеха в образовательном процессе школы Германии, какие методы используют учителя для ...Закрыт14 лет назад
Задание в приложении. Цена 2000Закрыт14 лет назад
Необходимо написать курсовую по теме: "Прохождение амплитудно-модулированного сигнала через резонансный усилитель. Методичка есть.Срок обговаривается.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Тема: Экономический рост и проблемы экологии. (Желательно про Белорусь. т.к. для Белорусского универа) Желательно куплю готовую. Срок: - 3 января (Сдача) Предпочтение исполнителям из БелорусииЗавершен14 лет назад
- $250
Нужна дипломная работа по СМК. Объем 90 страниц. Тема: Повышение эффективности производства, на основе внедрения приемочного контроля. Перед написанием необходимо согласовать оглавление.Закрыт14 лет назад
Нужно написать отчет по практике. Тема: компьютерный магазин. Нужно описать работу компьютерного магазина, все его функциональные подразделения и т.д. В идеале еще сделать маленькую схему в Bpwin (или в любом графическом редакторе). Язык: украинский. ...Закрыт14 лет назад
- $400
Написать 2 дипломаЗавершен14 лет назад
- $50
Темы на выбор: Теория справедливости Адамса Теория иерархии потребностей А. Маслоу Современные концепции стимулирования. Неэкономические способы мотивации Объем работы: 12-16 страниц текста стандартного формата (А4). ...Завершен14 лет назад
- $6
Нужно выполнить реферат по физике на тему "Молекулярная физика, элементы термодинамики"Завершен14 лет назад