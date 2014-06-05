Курсовая, маркетинг, PR

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Завершен2 заявки156 просмотров

Тема: работа специалиста по связям с общественностью

Пишем в формате отчёта по практике.

Объём 30-35 стр.

Срок 3 дня

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Всё супер! Рекрмендую
Работа над проектом с Сергеем оставило только положительные впечатления. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее продолжительное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад