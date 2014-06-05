Срок исполнения до 10-го января Экономический вуз
Курсовая, маркетинг, PR
Тема: работа специалиста по связям с общественностью
Пишем в формате отчёта по практике.
Объём 30-35 стр.
Срок 3 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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